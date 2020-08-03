В ближайшее время погода в Украине будет сухой и немного прохладной по ночам, но дневная температура повысится.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, во вторник в Украине будет без осадков. Ветер будет юго-восточный, до 5-10 м/с. Ночью температура опустится до 10-15 градусов тепла, а на побережье морей ожидается 14-19 тепа. В дневное время суток воздух прогреется до 25-30 градусов. Жителям Киева и области стоит ожидать небольшого ветра и 27-29 по Цельсию днем. Ночью их сменят 14-19 градусов.

В среду в Украине также будет преимущественно без дождей. Небольшие осадки возможны лишь на западных регионах. Ветер будет в районе 5-10 м/с. Ночью похолодает до 12-17 градусов, а на побережье до 20 градусов тепла. В дневное время суток воздух прогреется до 27-32 градусов, а на юге до 34 тепла. В Киеве и области воздух прогреется до 30 градусов по Цельсию, а ночью синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов.

Напомним, на следующей неделе прохлада в Украине сменится жаркой погодой. Осадки ожидаются только в западных регионах страны.

Ранее мы писали, что сегодня в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно. Незначительные дожди возможны в восточных и северо-восточных областях.