В столичном бизнес-центре "Леонардо" на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской террорист захватил заложников. Из здания эвакуируют людей. Об этом сообщил телеграм-канал "Политика Страны".

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Прямая трансляция из центра Киева

13:27 Универсал-банк находится на первом этаже здания. Его окна зашторены. В заложниках, как стало известно - женщина.

13:24 О том, что террорист требует выступления по ТВ, подтвердил журналист телеканала ZiK Андрей Лащ, которого пустили к зданию БЦ.

13:21 За ограждение к бизнес-центру "Леонардо" пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZiK. "По распоряжению руководителя операции", - объяснили полицейские.

13:18 Журналист Богдан Аминов сообщает, что террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

13:13 В соцсетях пишут, что теракты начались после того, как Зеленский выполнил требования луцкого террориста.

"Помните, как категорично я критиковала Зеленского и его медийщиков, за то, что позволили втянуть первое лицо в игру луцкого террориста, захватившего автобус. Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой", - пишет заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

13:11 Спасатели подъезжают к захваченному бизнес-центру прямо на такси.

13:05 Работники бизнес-центра идут в парк Шевченка со словами "Идём, а то как рванет, тут такое будет".

Также люди обращаются к полицейским с просьбой забрать машины и выехать с парковки БЦ. Но полицейские утверждают, что с авто ничего не случится и никого не пускают.

13:04 Перекрывают всё. Террорист заявил, что у него в рюкзаке бомба.

13:00 К бизнес-центру, где засел террорист, перекрыли и подъезды, и подходы.

12:58 Это уже третий теракт в Украине за последние недели. В июле заложников захватывали в Луцке и Полтаве.

12:54 Возле БЦ Леонардо перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия. Также на месте скорая. Ближе никого не подпускают. Работники, которые вышли на обед, подтверждают, что террорист - мужчина.

12:50 Подробности происходящего сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться.

Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской".