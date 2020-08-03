В киевском бизнес-центре Леонардо, который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, мужчина захватил в заложники людей. Террорист утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Полиция начала спецоперацию после того, как в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал Геращенко.

По его словам, введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

"Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - рассказал замглавы МВД.

Геращенко также обратился с просьбой к киевлянам и гостям города в ближайшее время обходить стороной район перекрестка улиц Хмельницкого и Владимирской.

По данным "Страны", возле бизнес-центра Леонардо, где террорист захватил заложников, перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия. Также на месте "скорая помощь". Близко никого не подпускают.

Напомним, 21 июля в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали.

Спустя два дня в Полтаве Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу.