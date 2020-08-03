В Луцке, который в соответствии с новыми карантинными правилами попал в "красную" зону, местная власть не будет ужесточать ограничения, несмотря на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Так, соответствующее решение местные депутаты приняли 3 августа, во время заседания внеочередной сессии городского совета. Они поддержали проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению Луцка к "красной" зоне эпидемиологической опасности распространения Covid-19.

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский заявил, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Поэтому горсовет решил, что в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. То есть в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и др.

Руководительница юридического департамента горсовета Наталья Юрченко заявила, что соответствующий проект решения горсовета не противоречит законодательству. Она сообщила, что протокол комиссии ТЭБ и ЧС нарушает конституционные права жителей громады.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в "красную" зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области.

После этого власти Тернополя уже отказались ужесточать карантин в городе по требованию Минздрава. В горсовете считают, что город отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно.