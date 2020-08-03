Отец убил сына и выкинул тело в подсолнухи. Фото: Нацполиция

В Черниговской области 30-летний отец зарезал своего 8-летнего сына и выбросил его тело в поле подсолнухов. 

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. 

Как отмечается, убийство произошло в лесу недалеко от села Скоренец. Полиция получила сообщение о том, что потерялся ребенок, найти которого собственными силами не удалось. 

Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Были привлечены личный состав Национальной полиции в Черниговской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, кинологи с собаками, лесники, общественность, квадрокоптер. Всего более 100 человек.

Фото Нацполиции с места преступления
 
"Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож", - заявили в ведомстве.

Фото Нацполиции с места преступления

Ребенка искали всю ночь. Около 7 утра его тело было найдено в подсолнечном поле. Затем отец признался, что причастен к убийству сына. На теле мальчика обнаружены многочисленные ножевые ранения. 

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. 

Фото Нацполиции с места преступления

Напомним, в середине июля в Киеве женщина зарезала пьяного мужа кухонным ножом. Мужчина скончался в результате полученных ранений. 

Также сообщалось, что в Фастове мужчина зарезал родную сестру, двух квартирантов и ранил мать.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.