В Черниговской области 30-летний отец зарезал своего 8-летнего сына и выбросил его тело в поле подсолнухов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как отмечается, убийство произошло в лесу недалеко от села Скоренец. Полиция получила сообщение о том, что потерялся ребенок, найти которого собственными силами не удалось.

Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Были привлечены личный состав Национальной полиции в Черниговской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, кинологи с собаками, лесники, общественность, квадрокоптер. Всего более 100 человек.





"Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож", - заявили в ведомстве.

Ребенка искали всю ночь. Около 7 утра его тело было найдено в подсолнечном поле. Затем отец признался, что причастен к убийству сына. На теле мальчика обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в середине июля в Киеве женщина зарезала пьяного мужа кухонным ножом. Мужчина скончался в результате полученных ранений.

Также сообщалось, что в Фастове мужчина зарезал родную сестру, двух квартирантов и ранил мать.