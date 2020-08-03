В Европе не удается сбить волну пандемии коронавируса, но история борьбы с грозным заболеванием обогащается новой информацией, которая может помочь в противостоянии c Covid-19.

Так, в Германии было опубликовано исследование врачей, согласно которому 22% пациентов с диагнозом Covid-19 (помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года - Ред.), не смогли справиться с последствиями заболевания.

Таковы итоги первого анализа лечения больных с коронавирусной инфекцией, проведенного на основе завершившихся клинических случаев. Специалистами Научно-исследовательского института Федерального объединения касс больничного страхования АОК (Wido), Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (Divi) и берлинского Технического университета были проанализированы данные около 10 000 пациентов, проходивших лечение в 920 клиниках Германии.

Об этом передает DW.

Исследователи выяснили, что наивысшая смертность была зафиксирована среди пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В общей сложности, к ИВЛ были подключены 17 % пациентов, из которых скончался фактически каждый второй (53%). Наоборот, среди больных, обошедшихся без искусственного дыхания, смертность составила всего 16%.

Чем выше возраст, тем больше риск для пациента

В целом, смертность мужчин (25%) была на 6% выше смертности женщин (19%). Подтвердились и выводы о том, что болезнь особенно опасна для людей старше 70 лет. Независимо от пола, смертность среди пожилых пациентов была очень высокой: в возрастной группе от 70 до 79 лет умерло 27% пациентов, в группе от 80 и старше - 38%. Использование аппаратов ИВЛ для возрастных пациентов усугубляло ситуацию. 72% пациентов старше 80 лет, и 63% пациентов в группе от 70 до 79 лет, подключенные к ИВЛ, пополнили список жертв Covid-19.

"Высокие показатели смертности означают, что в клиниках лечилось относительно много пациентов с очень тяжелым течением заболевания. Оно наблюдается в большей степени у пожилых пациентов и людей с уже подорванным здоровьем, но также встречается и у молодых пациентов. Несмотря на то, что число новых случаев инфицирования сегодня в Германии довольно низкое, следует по-прежнему принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы максимально снизить риск заражения населения", - утверждает исполнительный директор Wido Юрген Клаубер.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 3 августа коронавирусом в Украине заразились за сутки еще 990 человек.