Рэпер из Украины Энди Картрайт, расчлененное тело которого нашли в питерской квартире несколькими днями ранее, в ближайшее время собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к люобвнице.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после того, как изучили переписку рэпера с женой. В сообщениях есть даже адрес разлучницы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рэпер даже несколько раз оставался на ночь у своей любовницы. Девушку допросят в скором времени.

В то же время жена рэпера Марина Кохал продолжает утверждать, что причиной смерти звезды стала передозировка наркотиков.

Напомним, в четверг, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки.

Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков. Также сообщалось, что в разделке тела участвовала теща музыканта.

Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.