Папа римский на покое Бенедикт XVI, который в начале июля потерял брата, тяжело заболел, у него рожистое воспаление лица. Сейчас он очень слаб.

Об этом в понедельник, 3 августа, со ссылкой на биографа экс-папы Петера Зевальда сообщает PNP.

Так, 93-летний бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. По словам Зевальда, Бенедикт XVI сейчас "чрезвычайно слаб": "Его мышление и память бодрствуют, но голос едва слышен".

Отмечается, что 1 августа Зевальд встретился с Бенедиктом XVI в Ватикане, чтобы передать ему его недавно вышедшую биографию. Во время встречи бывший понтифик "был настроен оптимистично", несмотря на болезнь. По словам Зевальда, Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти.

Напомним, недавно действующий Папа Римский Франциск на онлайн-мессе призвал прекратить страдания жителей востока Украины.

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