Июль-2020 стал рекордным по заболеваемости коронавирусом на планете. Только в этом месяце в мире зафиксировали более 8 миллионов случаев Covid-19. Это число лишь немного уступает данным за предыдущие полгода. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о существенном ускорении пандемии: показатели новых случаев заражения удваиваются примерно каждые шесть недель. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что на данный момент число зараженных COVID-19 в мире превышает 18 млн, почти 700 000 людей умерли.

По данным университета Джонса Хопкинса, в июле в США зафиксировали рекордные 1,87 миллиона случаев коронавируса, что более чем в два раза превысило апрельский рекорд (860 000 новых случаев). В мае выявили более 690 000 новых случаев заражения, а в июне - 820 000. В данный момент количество зараженных коронавируом в США приближается к 5 миллионм, для 154 834 людей болезнь стала смертельной. То есть каждый пятый летальный случай от Covid-19 зафиксирован в США.

Следом за США по числу заболевших коронавирусом следует Бразилия. За прошедшие четыре недели в этой стране Covid-19 обнаружили у 1,2 миллиона людей. За время пандемии в Бразили смертельно опасную инфекцию подхватили 2,7 миллионов человек.

В Индии, которая занимает третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, в июле было зарегистрировано 1,1 миллион случаев. При этом всего в стране вявлено 1,75 миллионов случаев заражения. По меньшей мере 37 364 человека скончались от этой болезни.

В ЮАР за месяц подтвердили 300 новых случаев заражения по сравнению с 116 тысячами в июне. С начала пандемии число инфицированных в этой стране превысило 500 000.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирусом за сутки заразилось более сотни киевлян.

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