Стало известно, как себя чувствует девочка, которую родители бросили в киевском частном родильном доме "Лелека" впервые в истории учреждения. Также была названа возможная причина отказа от ребенка.

Ее привел предприниматель Роман Рубан на своей странице в Facebook. Впрочем, в роддоме эту причину опровергли.

Как утверждает Рубан, обеспеченная семья отказалась от девочки из-за того, что у нее была заячья губа. Заячья губа - народное название врожденного порока развития в виде расщелины (расщепления) верхней губы. Часто сочетается с т.н. волчьей пастью - расщеплением нёба.

"Кем нужно быть, чтобы отказаться от своего ребенка, если все решаемо и на операцию деньги есть... какой инстаняшой нужно быть, что бы так себя повести. Конченные", - написал автор поста.

Однако гендиректор роддома "Лелека" Валерий Зукин в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что порок развития, из-за которого от новорождённой отказались родители, - это заячья губа.

"Могу точно сказать: это не заячья губа или волчья пасть. Девочке сделали операцию, ребёнок сейчас проходит реабилитацию. Мы помогаем ребёнку всем необходимым", - сказал Зукин. Однако так и не уточнил, какого рода проблемы со здоровьем у малышки, ссылаясь на то, что это конфиденциальной информация.

Напомним, 19 июля глава роддома "Лелека" Зукин сообщил, что впервые в его практике в элитном медцентре родители решили отказаться от новорожденной девочки.

Ранее мы подробно разбирались, как и почему бросили ребенка в элитном киевском роддоме.