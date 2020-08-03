Задержанный киевский вандал рассказал, зачем на Трухановом острове уничтожил оборудованные системы автоматической системы пропуска стоимостью около 300 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Пьяному правонарушителю не понравились оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, которые были установлены рядом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался житель Киевской области 1995 года рождения. До этого он уже был судим за хулиганство.

Фигуранта задержали спустя некоторое время после инцидента. Открыто уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала вандала, который сломал шлагбаум на Трухановом острове. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко вчера опубликовал кадры, как мужчина крушил автоматическую систему пропуска на Трухановом острове и пообещал, что лично проследит за тем, чтобы дело дошло до суда.

Также "Страна" рассказывала, что 28 июля, после инцидента с пойманными на улице Стрелецкой в Киеве граффитчиками, мэр столицы заявил о готовности выделить цистерну краски тем, кто действительно хочет сделать город лучше и красивее.