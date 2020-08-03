Тележурналистка канала "Интер" Анастасия Луговая которую жестоко избили в поезде "Мариуполь - Киев" рассказала, как ей удалось спастись от насильника, трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько.

Об этом, а также о своем здоровье она написала в Facebook.

"День 3. Ко мне до сих пор не дошло, что финал мог быть другим... Мне так многие, пишут, говорят, что я выбрала правильный путь побега. Тогда другого не было в голове. Самым главным было для меня: вывести (я не знаю, как его называть, для меня - это не человек, а сущность) вывести его из купе, где был сын.

Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать. Он меня отпустил, но "вернись, иначе я тебя найду".

Я только вчера поняла, что это уже была отлаженная отработанная система. Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "Будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли.

Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую и/или мертвую в купе, можно прикрыть - будто спит. Сам - просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала Анастасия Луговая.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала рецидивиста, который избил в поезде Анастасию Луговую.