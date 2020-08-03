После вступления в силу новых правил адаптивного карантина и разделения Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах пересекать границы между ними можно только на частном автотранспорте.

Об этом в ходе брифинга 3 августа сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, если туристы и бизнесмены, которые живут в "зеленой" зоне, хотят попасть в "красную", они могут воспользоваться только частным автотранспортом.

"То, что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне, он прекращает свою работу. Пересечение этой границы возможно исключительно на собственном автомобиле, если в транспорте присутствует не более пяти человек за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.

По его словам, при пересечении границы между "красной" и "зеленой" зонами тест на наличие коронавирусной инфекции сдавать не надо.

Степанов о пересечении границ карантинных зон - с 13:15

Напомним, ранее мы публиковали коронавирусную карту Украины с четырьмя зонами.

Также мы писали, что на западе Украины ужесточили карантин, и разбирались, ждать ли нового "восстания мэров".