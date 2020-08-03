Власти Тернополя отказались выполнять требования "красной зоны" карантина.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал на своей странице в Facebook.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоны" карантина и транспортной блокады, введенные чиновниками правительства Украины", - написал он.

Кроме того, мэр призвал Мининфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливать автобусное сообщение.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в красную зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, власти Тернополя отказались ужесточать карантин в городе по требованию Минздрава. В горсовете считают, что город отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно. Ранее такое же решение приняли и в Луцке.

Отметим, что сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что власти регионов не могут самостоятельно ослаблять карантин.