Предлагаем гороскоп на вторник, 4 августа, для всех знаков Зодиака. Это пятнадцатый лунный день в знаке Водолея, когда события зависят не от жизненного пути, а от ваших реакций на происходящее. Также в этот день есть вероятность осложнения отношений с близкими.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны сосредоточатся на нуждах семьи - вам захочется поступать так, чтобы не только укрепить отношения с родными, но и заполнить собственные нужды. Кардинальные изменения возможны, если вы измените свое понимание того, что значит любить, и как выражать это чувство.

Телец (21.04 - 20.05)

Звезды советуют Тельцам действовать в зависимости от сложившейся ситуации и своих потребностей, но с расчетом на то, что сделанное вами вернется к вам бумерангом. Вторник будет удачным и комфортным, если вы проявите осмотрительность и бережливость в финансовых вопросах.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы проведут сегодняшний день на волне позитива и веселья. Вполне возможно, вы заручитесь поддержкой влиятельного человека и получите гарантии безбедного будущего. Правда, ложку дегтя может добавить ваша недальновидность и желание навязать другим свои взгляды на жизнь.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам лучше направить свою энергию на реализацию четких целей и планов. Не распыляйтесь на временные впечатления и посиделки с друзьями, не тратьте жизнь впустую. Как только вы обретете внутреннюю гармонию, счастье незаметно войдет в вашу жизнь.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам не стоит полагаться ни на кого в своей жизни, кроме себя самого. Однако обращайте и цените тех людей, которые приходят в вашу жизнь, когда плохо не им, а вам. Не нужно зацикливаться на временных проблемах или превозносить свои достижения - все рассудит только время.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам лучше ничего не загадывать наперед. Сегодня все успехи будут складываться спонтанно, поэтому постарайтесь прожить день непринужденно, реагировать на все легко. Но не забывайте, что лучше иметь собственное мнение в важных для вас ситуациях.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам будет сложно выстоять под напором информации или общения. Постарайтесь справляться со своей нетерпеливостью, вовремя разгружайте голову и позволяйте себе отдых. Все сложится удачно и трудности останутся позади.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам важно подпитывать чувство своей исключительности и нужности. Это важные ресурсы, которые смогут придать вам решительность и осознать правоту дела. Но успех дел будет зависеть не только от вашего настроя, но и от того, насколько удачную тактику действий вы выбрали.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Главный ключ на пути к успеху Стрельца - его немногословность и хорошее настроение. Практикуйте улыбчивость, доброту и скромность. Если хотите, чтобы окружающие воспринимали вас всерьез, побеждайте в смирении. Звезды напоминают вам, что дела и поступки говорят громче слов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут оказаться сегодня в ловушке у собственной добродетели. Окружающие могут использовать вашу доброту, взвалив на ваши плечи свои задачи. Задумайтесь, делает ли вас краше и лучше похвала окружающих. Что если это лесть, приносящая доход всем, кроме вас самих?

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня можно рассчитывать на лояльность окружающих. Не откладывайте в долгий ящик жест доброй воли, дружескую встречу или конструктивный диалог. Сегодня отличный день для неформальных мероприятий и душевных разговоров.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы могут изменить свое решение на более взвешенное и мудрое, а если у вашей проблемы не находится рациональное разрешение, возможно, это данность, с которой нужно научиться жить. Вечер проведите с людьми, которые вам дороги и о ком вы заботитесь.