В ночь на воскресенье, 2 августа, под Киевом украинские националисты презентовали новую организацию, основанную, как говорят ее организаторы, на традициях Древнего Рима.

Об этом сообщил активист Владислав Дулапчий у себя на странице в Facebook.

"Минувшей ночью под Киевом состоялся форум украинских националистов, представивший новую организацию – Centuria. Или всё, или ничего, пан или пропал - девиз организации отсылает к истории Рима и фундаменту Европейской Цивилизации, стоящей на страже Порядка против Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей Братства против женственной и ведомой толпы", — говорится в сообщении.

В ходе презентации, националисты стреляли в воздух. Члены организации, которые скрывали лица под специальными масками, также проводили специальную, как они ее назвали, ""боевую молитву".

Главной идеей националисты называют подготовку формирования к "Освободительной войне".

Уточним, что центуриями в Древнем Риме называли боевые подразделения в войске. В Легионе их насчитывалось 60. В каждой центурии было около 100 бойцов, что на сегодня соответствует армейской роте.

Националисты презентовали организацию под Киевом. Фото: facebook.com/dulapchiy

Напомним, в понедельник, 27 июля, в Полтаве, под стенами ОГА прошла акция против перемирия на Донбассе. Ее организовали сторонники Петра Порошенко, "Свободы" и местные активисты ультраправого толка. В ходе акции они повесили чучело Владимира Зеленского, а также провели молебен.