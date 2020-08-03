Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о том, что у него назрел серьезный конфликт с замглавы ОП Кириллом Тимошенко, с которым у него смежный функционал: оба курируют взаимоотношения с медиа.

Михаил Подоляк утверждает, что никакого конфликта нет. Об этом он заявил в интервью "Стране".

"С Кириллом у нас очень ровные рабочие отношения — несмотря на то, что рассказывают… Мы нормально уживаемся... У нас нет конфликта. Мы разделили функциональные обязанности. Я занимаюсь кризисами, медиа-коммуникациями. Кирилл занимается видео-программами, протокольными поездками, спецпроектами. Каждый из нас делает свою работу. Какой у нас может быть конфликт? Мы постоянно на связи, а вот это вбрасывание…", - прокомментировал Михаил Подоляк.

Однако в СМИ в последнее время появились публикации о том, что медийные провалы Офиса президента - следствие того, что Михаил Подоляк якобы "отодвинул" Кирилла Тимошенко от принятия решений.

На это Подоляк ответил, что, во-первых, системных и критических провалов точно нет - есть, скорее, запаздывание с реакцией на медиа-раздражители.

"Во-вторых, я не знаю, что такое "отодвинуть кого-либо от чего-либо". Коммуникации на подобном уровне - это все-таки не личные отношения менеджеров или СЕО, и тем более не личные "истории карьерных успехов". Поэтому, скорее, можно говорить о том, что медийные службы президентского Офиса сейчас переживают некоторую перестройку под более глобальные задачи. Меняются их функционалы. Внедряется практика более быстрого и жесткого реагирования на входящие раздражения", - сообщил Михаил Подоляк.

При этом он не думает, что материалы, в которых утверждается о конфликте и переделе влияния внутри ОП между Тимошенко и Подоляком, разгоняет в СМИ сам Кирилл Тимошенко.

"Вряд ли. Кирилл Владленович точно играет в команде президента и точно не будет вносить элементы какой-то паранойи в медийку. Скорее, это обязательные проявления любимой забавы нашего политикума - пытаться примитивными спекуляциями сталкивать кого-то лбами или просто упорно искать жирную чёрную кошку в хорошо освещённой софитами комнате", - анализирует Михаил Подоляк.

Полный текст интервью "Страны" с советником главы Офиса президента можно прочесть по ссылке.

Как ранее сообщала "Страна", Офис президента хочет ограничить число журналистов, которые могут задавать вопросы Зеленскому. Кирилл Тимошенко заявил, что деятельность главы страны Владимира Зеленского должна освещаться 20-25 журналистами.