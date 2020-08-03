В Киеве уже седьмой день число новых случаев коронавируса превышает сотню. За минувшие сутки Covid-19 выявили еще у 102 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным градоначальника, за прошлый день от Covid-19 умер один пациент, общее число летальных случаев возросло до 135. На сегодня в столице уже 8 554 подтвержденных случая коронавируса.

Среди новых пациентов: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18, а в Деснянском районе - 17 случаев.

Напомним, что всего коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразились 990 человек.

Также мы писали о том, что в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса будет иметь затяжной характер.