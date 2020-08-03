Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" слухи о том, что переезд президента Владимира Зеленского на госдачу частично обусловлен размолвкой в отношениях Зеленского с супругой. По словам Подоляка, это не соответствует действительности.

"Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи про то, что Мендель (Юлия Мендель, пресс-секретарь президента - Ред.) якобы беременна от Зеленского, феерический идиотизм", - заявил в интервью "Стране" Михаил Подоляк.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть по ссылке.

Как ранее сообщала "Страна", в сети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Однако Мендель эти слухи опровергла, правда, довольно оригинальным способом.