Полномочия местной власти позволяют только усиливать те или иные карантинные меры, но смягчать их они не могут.

Об этом во время брифинга в понедельник, 3 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

С 1 августа в Украине вступил в силу алгоритм по делению страны на карантинные зоны из-за эпидемии коронавируса.

"Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - сказал министр.

При этом Степанов заявил, что условия адаптивного карантина, которые сейчас действуют в нашей стране, - это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью в нашей стране.

"Мы уже не устанавливаем на территории всей области, а определяем четко город или район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, четко говорим и показываем ситуацию. Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности", - подытожил министр здравоохранения.

Напомним, Кабмин продлил адаптивные ограничения до 31 августа и поделил все регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19.

Также сообщалось, что власти Тернополя вслед за Луцком отказались ужесточать карантин в городе по требованию Минздрава.