После того, как в США почти 10 лет не могли самостоятельно запустить астронавтов в космос, и американцев доставляли на борт МКС на российских ракетах, компания Илона Маска успешно совершила первый в истории запуск частного корабля. Crew Dragon успешно доставил астронавтов на орбиту, а спустя два месяца они вернулись на Землю, приводнившись в Мексиканском заливе на парашютах.

Президент США Дональд Трамп назвал это космической независимостью США, эксперты заявляют о конце космической монополии, а в NASA говорят о первой ступеньке к готовящимся полетам на Луну.

Разбирались, как прошел полет Crew Dragon, что об этом говорят, и как он может изменить будущее космонавтики.

30 мая в космос впервые ушла частная ракета, на борту которой были астронавты. Компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 запустила пилотируемый корабль Crew Dragon.

Миссия экипажа Crew Dragon, который состоял из астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена, заключалась в том, чтобы проверить систему транспортировки экипажа, работу стартовой площадки, систему ракеты, а также полет в условиях космоса.

В день запуска на мыс Канаверал прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы лично наблюдать за историческим запуском.

31 мая корабль успешно подсоединился к одному из стыковочных модулей МКС. После стыковки произошла герметизация модуля и астронавты перешли на борт станции. Их встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4