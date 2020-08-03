После того, как в США почти 10 лет не могли самостоятельно запустить астронавтов в космос, и американцев доставляли на борт МКС на российских ракетах, компания Илона Маска успешно совершила первый в истории запуск частного корабля. Crew Dragon успешно доставил астронавтов на орбиту, а спустя два месяца они вернулись на Землю, приводнившись в Мексиканском заливе на парашютах.

Президент США Дональд Трамп назвал это космической независимостью США, эксперты заявляют о конце космической монополии, а в NASA говорят о первой ступеньке к готовящимся полетам на Луну.

Разбирались, как прошел полет Crew Dragon, что об этом говорят, и как он может изменить будущее космонавтики.

Приводнение в Мексиканском заливе

30 мая в космос впервые ушла частная ракета, на борту которой были астронавты. Компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 запустила пилотируемый корабль Crew Dragon.

Миссия экипажа Crew Dragon, который состоял из астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена, заключалась в том, чтобы проверить систему транспортировки экипажа, работу стартовой площадки, систему ракеты, а также полет в условиях космоса.

В день запуска на мыс Канаверал прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы лично наблюдать за историческим запуском.

31 мая корабль успешно подсоединился к одному из стыковочных модулей МКС. После стыковки произошла герметизация модуля и астронавты перешли на борт станции. Их встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

После приветствий астронавты признались, что в первую ночь на корабле им удалось поспать. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем с отдыхом не возникло.

Американцы пробыли на борту МКС два месяца. 2 августа NASA успешно завершило орбитальную миссию Crew Dragon. Астронавты приводнились в Мексиканском заливе.

"Thanks for flying @SpaceX."



Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

Американские астронавты приводинились в Мексиканском заливе. Фото: Facebook International Space Station

После прибытия корабля Дональд Трамп поздравил ученых, инженеров и астронавтов NASA с успешным окончанием космической миссии.

"Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии продолжительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!", - написал глава Белого дома в Twitter.

Батут, который сработал. Как прокомментировали запуск в России и Украине

В 2014 году руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что после ввода США антироссийских санкций его компания может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - иронизировал Рогозин.

В 2018 году, когда уже было ясно, что запуск американского корабля к МКС дело времени, Рогозин обвинил основателя компании SpaceX Илона Маска в том, что тот демпингует, выдавливая Россию с космического рынка.

"Для того, чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски по $40-50 миллионов, иногда по $50-60 миллионов", - рассказал глава "Роскосмоса".

При этом, по информации Рогозина, американские военные платят Space X около $150 миллионов за каждый старт. То есть США таким образом "доплачивают" компании Маска, чтобы он вывел на рынок более дешевый продукт.

"И, конечно, Россия тут не может конкурировать", - констатировал Рогозин.

По оценке главного инспектора NASA Пола Мартина, в 2020 году одно место для астронавта в корабле "Союз" стоило около $90 миллионов. В корабле Crew Dragon доставка одного астронавта, по официальным данным, обойдется в $55 миллионов.

После запуска Crew Dragon в мае этого года Илон Маск припомнил главе "Роскосмоса" шутку о батуте. Во время пресс-конференции он сказал: "Батут работает".

Гендиректор украинского "Южмаша" Сергей Войт ранее комментировал запуск Crew Dragon в интервью "Стране". По его мнению, с точки зрения развития космонавтики - это большой шаг вперед.

"Это серьезный успех не только космической отрасли США, но и всего мира, потому что впервые частная компания обеспечивает отправку астронавтов в космос. Нарушена монополия РФ на пилотируемые полеты. Плохо, когда есть монополия. А когда частная компания конкурирует с огромной страной - это всегда хорошо, влияет на развитие всех отраслей, не только космоса. Запуск Илоном Маском, точнее его частной компанией, двух астронавтов означает большой прогресс в развитии пилотируемой космонавтики. Это означает, что космос становится более доступным", - сказал руководитель украинского предприятия.

Также он описал свои чувства по поводу полета Crew Dragon.

"Смешанные чувства. У них хоть и частная компания, но посмотрите, как помогает государство и общество. Мы часто ездили на пуски "Морского старта" (плавучий космодром для запуска ракет "Зенит-3SL" - Ред.). И сейчас участвуем в одной из американских программ, где делаем первую ступень ракетоносителя "Антарес". Мы видим, как позитивно настроены люди, государство. Если бы у нас так было!" - сказал Войт.

Космическая независимость и полеты на Луну. Что поменяет Crew Dragon

В 2011 году в США закрыли программу "шаттл" из-за ее высокой стоимости. Она обошлась в $209 млрд. В NASA поставили цель переориентироваться на то, чтобы всю доставку грузов и астронавтов осуществляли частные компании, которые работают быстрее и эффективнее. А пока такие проекты не были воплощены, американцы полностью зависели от России в вопросах доставки на МКС.

Контракт по доставке астронавтов на МКС российскими кораблями истек в ноябре 2019 года. Правда, между NASA и "Роскосмосом" есть контракты как минимум на два полета осенью 2020 года и в 2021 году.

Запуск Crew Dragon в первую очередь означает космическую независимость США. После того, как корабль успешно стартовал на орбиту Земли, об этом заявил Дональд Трамп.

"Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено" - сказал Трамп.

Ранее планировалось, что именно Crew Dragon могут использовать для полетов на Луну. Позже от таких планов отказались, но успешный старт дает основания надеяться на реализацию и лунного проекта SpaceX.

Для этих целей собираются задействовать корабль Starship. Первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" на корабле Starship могут состояться через 2-3 года. Далее компания планирует наладить коммерческие космические перевозки.

В SpaceX показали, как будут выглядеть полеты на корабле Starship вокруг Земли. Всего подготовкой к полетам на Луну в США в рамках программы "Артемида" (Artemis) занимаются три частных компании - SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.

По сути запуск Crew Dragon не произвел революцию в науке и технологиях. Готовящийся полет к Луне - также не новинка. Но этот полет стал революцией, который может изменить будущее в пилотируемой космонавтике. Ведь впервые пилотируемым космическим кораблем владеет частная фирма и она вольна распоряжаться им по своему усмотрению. Это открывает недостижимую до этого свободу действий в космосе.