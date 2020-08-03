Генпрокуратура Беларуси пока не получала от украинских коллег ходатайств по задержанным россиянам. Об этом сообщает Telegram-канал агентства "РИА Новости".

Так, по состоянию на утро понедельника, 3 августа, Генпрокуратура Беларуси ходатайств относительно задержанных на прошлой неделе россиян от украинской стороны не получала.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны три десятка россиян. Позже местные правоохранители заявили, что они из российской ЧВК "Группа Вагнера". Также белорусские силовики объявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В свою очередь Россия отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

Между тем, Украина намерена потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 задержанных под Минском человек, которые ранее участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.