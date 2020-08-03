В конце июля американский предприниматель и глава компании "SpaceX" Илон Маск написал в своем Тwitter , что египетские пирамиды построили инопланетяне. Египетские власти не оставили это без внимания.

Так, министр туризма Рания аль-Машат ответила Маску, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о постройке пирамид.

"Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас", - написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид.

Пирамиды находятся на расстоянии около 8 км по направлению к центру Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от Каира. Принято считать, что постройки были возведены в царстве Древнего Египта во время правления IV-VI династий (XXVI-XXIII века до н. э.).

Напомним, ранее Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой в клетке.

Также мы писали, что Илон Маск в Твиттере поссорился с матерью младшего сына из-за местоимений для трансгендеров.