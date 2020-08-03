Лоукостер Wizz Air из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине был вынужден отменить рейсы из Киева, Львова и Харькова в столицу Эстонии, которые были возобновлены 30 июля.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что Министерство экономики Эстонии разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Украины в Таллин 30 июля, после того, как коэффициент в Украине составил 24,5. Но уже на следующий день, 31 июля, рейсы на субботу и воскресенье пришлось отменить - в Украине коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Напомним, Turkish Airlines возобновила рейсы из Стамбула в Харьков.

Также мы писали о том, что Ryanair с октября запустит рейсы из Одессы в Афины и Барселону.