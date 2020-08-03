Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 990 человек, а общий показатель вырос до 73 158 украинцев. На данный момент больше всего зараженных находится во Львовской области - 9921 подтвержденный случай.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 августа:

  • Винницкая область - 2 815 случаев;

  • Волынская область - 3 949 случаев;

  • Днепропетровская область - 1 438 случаев;

  • Донецкая область - 898 случаев;

  • Житомирская область - 1 948 случаев;

  • Закарпатская область - 5 318 случаев;

  • Запорожская область - 846 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 4 914 случаев;

  • Кировоградская область - 711 случаев;

  • Киев - 8 554 случая;

  • Киевская область - 3 845 случаев;

  • Львовская область - 9 921 случай;

  • Луганская область - 128 случаев;

  • Николаевская область - 642 случая;

  • Одесская область - 3 482 случая;

  • Полтавская область - 459 случаев;

  • Ровенская область - 6 270 случаев;

  • Сумская область - 541 случай;

  • Тернопольская область - 3 113 случаев;

  • Харьковская область - 3 950 случаев;

  • Херсонская область - 230 случаев;

  • Хмельницкая область - 1189 случаев;

  • Черновицкая область - 6 143 случая;

  • Черкасская область - 954 случая;

  • Черниговская область - 900 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика распространения коронавируса по регионам. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, что в Украине уровень смертности от коронавируса находится на уровне 2,4%. Чаще всего от болезни умирают в Кировоградской области.

Также "Страна" рассказывала, что всего с начала пандемии коронавирусом переболели 625 бойцов ВСУ.

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