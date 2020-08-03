За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 990 человек, а общий показатель вырос до 73 158 украинцев. На данный момент больше всего зараженных находится во Львовской области - 9921 подтвержденный случай.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 августа:

Винницкая область - 2 815 случаев;





Волынская область - 3 949 случаев;





Днепропетровская область - 1 438 случаев;





Донецкая область - 898 случаев;





Житомирская область - 1 948 случаев;





Закарпатская область - 5 318 случаев;





Запорожская область - 846 случаев;





Ивано-Франковская область - 4 914 случаев;





Кировоградская область - 711 случаев;





Киев - 8 554 случая;





Киевская область - 3 845 случаев;





Львовская область - 9 921 случай;





Луганская область - 128 случаев;





Николаевская область - 642 случая;





Одесская область - 3 482 случая;





Полтавская область - 459 случаев;





Ровенская область - 6 270 случаев;





Сумская область - 541 случай;





Тернопольская область - 3 113 случаев;





Харьковская область - 3 950 случаев;





Херсонская область - 230 случаев;





Хмельницкая область - 1189 случаев;





Черновицкая область - 6 143 случая;





Черкасская область - 954 случая;





Черниговская область - 900 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине уровень смертности от коронавируса находится на уровне 2,4%. Чаще всего от болезни умирают в Кировоградской области.

Также "Страна" рассказывала, что всего с начала пандемии коронавирусом переболели 625 бойцов ВСУ.