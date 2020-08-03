Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 3 августа
За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 990 человек, а общий показатель вырос до 73 158 украинцев. На данный момент больше всего зараженных находится во Львовской области - 9921 подтвержденный случай.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 августа:
- Винницкая область - 2 815 случаев;
- Волынская область - 3 949 случаев;
- Днепропетровская область - 1 438 случаев;
- Донецкая область - 898 случаев;
- Житомирская область - 1 948 случаев;
- Закарпатская область - 5 318 случаев;
- Запорожская область - 846 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4 914 случаев;
- Кировоградская область - 711 случаев;
- Киев - 8 554 случая;
- Киевская область - 3 845 случаев;
- Львовская область - 9 921 случай;
- Луганская область - 128 случаев;
- Николаевская область - 642 случая;
- Одесская область - 3 482 случая;
- Полтавская область - 459 случаев;
- Ровенская область - 6 270 случаев;
- Сумская область - 541 случай;
- Тернопольская область - 3 113 случаев;
- Харьковская область - 3 950 случаев;
- Херсонская область - 230 случаев;
- Хмельницкая область - 1189 случаев;
- Черновицкая область - 6 143 случая;
- Черкасская область - 954 случая;
- Черниговская область - 900 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине уровень смертности от коронавируса находится на уровне 2,4%. Чаще всего от болезни умирают в Кировоградской области.
Также "Страна" рассказывала, что всего с начала пандемии коронавирусом переболели 625 бойцов ВСУ.