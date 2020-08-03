Польский антимонопольный регулятор UOKiK принял решение оштрафовать российскую компанию "Газпром", так как она не сотрудничает с ним по расследованию в отношении проекта "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых ($57 млн.).

Об этом со ссылкой на UOKiK пишет "Интерфакс".

Сообщается, что штраф связан с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток-2" без необходимого, как считает польский регулятор, согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - сообщает польское ведомство.

Напомним, Украина и Польша объявили об объединении усилий против постройки "Северного потока-2".

Также мы писали, что Дания запретила работы по "Северному потоку-2" до конца сентября из-за нереста трески .