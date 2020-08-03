На сегодняшний день богатейшие страны мира уже подписали соглашение о покупке 1,3 млрд доз вакцин от коронавируса. Среди них США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Так, по данным аналитиков, страны намерены купить еще 1 500 000 000 вакцин благодаря поставкам и сделкам, которые на данный момент еще не закрыты.

Подобная "агрессивная скупка" может стать угрозой для других стран, которые рискуют оказаться последними в очереди и просто остаться без необходимой вакцины.

На данный момент известно, что США и Великобритания заключили договор с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, а Япония с Pfizer.

Напомним, в России заявили, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены. Их проводили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат будут регистрировать.

Также мы рассказывали, что 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.