По состоянию на утро понедельника, 3 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 990 человек. Общее число заболевших достигло 73 158 украинцев.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Так, больше всего зараженных было обнаружено во Львовской области - 138 подтвержденных случаев. На втором месте Ивано-Франковская область, где заразились 119 украинцев.

На третьем месте оказался Киев, где коронавирус подтвердился у 102 жителей.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 13 человек. Общее число смертей достигло 1 738 граждан. Выздоровели 333 человека. Болеет на данный момент 644 гражданина.

Напомним, на планете продолжает распространяться пандемия коронавируса Covid-19. Общее число зараженных, по данным на утро 3 августа, уже составляет 18 017 556 человек. Жертвами болезни во всем мире стали 688 351 человек.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине уровень смертности находится на уровне 2,4%. Чаще всего от болезни умирают в Кировоградской области.