Утром в понедельник, 3 августа, на Крещатике в Киеве подожгли автомобиль. По подозрению в поджоге задержан 39-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль, который поджег злоумышленник, потушили спасатели. А полицейские задержали мужчину. По данным полиции, поджигатель взял канистру с зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом, а также автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

Напомним, в конце июля в Киеве ночью сгорели три автомобиля полиции для перевозки задержанных.

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