В понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,67 грн/$, что на 2 копейки дешевле, чем в предыдущий рабочий день.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, по данным НБУ, 3 августа доллар стоит 27,6798 за единицу валюты. Что касается евро, его стоимость составляет 32,7812 грн, что на 23 копейки дороже, чем перед выходными в пятницу. Российский рубль сегодня стоит 0,373 грн.

Курс НБУ на 3 августа. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что будет с курсом гривны в августе и как на него повлияют кадровые войны в НБУ.

Также мы писали, что в Кабмине рассказали, каким будет курс доллара к гривне через 3 года.