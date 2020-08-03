В воскресенье, 2 августа, в Киеве разоблачили педофила. Он занимался оральным сексом с 13-летним подростком прямо в авто, припаркованном на улице Балукова.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Сотрудники Департамента охраны, когда проезжали по улице Балукова, заметили, что в припаркованном автомобиле Lada 50-летний мужчина занимался оральным сексом с 13-летним парнем. После этого его задержали и передали полиции.

Сообщается, что педофила уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст 156 УК ("Развращение несовершеннолетних").

Напомним, в Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа за педофилом и поймал его.

Также мы писали, что в Киеве будут судить педофила сразу по 44 эпизодам.