Пять дней назад в Беларуси задержали россиян, которые, по утверждению следствия, готовили массовые беспорядки в стране накануне президентских выборов. Вчера их по данной статье арестовал суд.

33 гражданина России оказались работниками то ли охранной фирмы, то ли частной военной компании. Скандал поднялся нешуточный. Правда, сами задержанные говорят, что через Минск летели транзитом, а белорусские власти не предъявили никаких доказательств, что эти люди намеревались совершить нечто противозаконное. Кроме того, что они не полетели тем рейсом, который планировали изначально и тем, что дают разные показания о том, куда собирались лететь дальше из Минска (что, впрочем, объяснимо учитывая специфику их деятельности и задач, которую они вряд ли будут рассказывать белорусским спецслужбам).

Заговорили о том, что российско-белорусский союз дал огромную трещину, которую углубляет сам его идеолог - Александр Лукашенко.

Президенту Беларуси через неделю нужно переизбираться на новый срок. И, судя по его действиям, он теперь намерен противостоять "российской угрозе", чтобы выиграть эти выборы - самые сложные в истории правления несменяемого белорусского лидера.

Что из этого выходит и каковы первые итоги задержания россиян в Беларуси - разбиралась "Страна".

Доказательства Беларуси

После показательного задержания, кадры которого транслировались по всем телеканалам страны, власти Беларуси оказались в сложной ситуации. Обществу нужно было предъявлять веские доказательства вины россиян в подготовке массовых беспорядков. Но пока что их нет.

Наиболее развернуто озвучил претензии к задержанным глава следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. Судя из его слов, ничего уголовно наказуемого они на момент задержания не совершили. Все, о чем заявил чиновник, дает повод максимум присмотреться к этим людям - но не позволяет их арестовывать.

Разберем аргументацию следователей.

По словам Носкевича, группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул.

"Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске", - отметил глава СК.

При этом он обратил внимание на тот факт, что гостиница была забронирована заранее. "В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий "Белорусочка" в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка", - заявил Носкевич.

Решение о задержании было принято после "подозрительного поведения" этих людей в санатории. В чем оно заключалось, глава СК не пояснил, но, видимо, речь о появившейся ранее информации, что эти люди не выпивали и не посещали увеселительных заведений.

Из более-менее веского материала - это якобы имеющиеся у белорусских властей переписки приезжих о существовании других таких групп. Но сами переписки никто не предъявил, и есть ли в них признаки организации массовых беспорядков - неизвестно.

Вероятно, если бы они там были - их бы уже предъявили обществу.

"Следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось", - оправдывается Носкевич.

По его словам, при изучении переписки выяснили, что от старшего группы была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на вылет из Минска 25 июля.

Что тоже, конечно, не является преступлением.

Также Носкевич считает подозрительным, что группа дает разные показания.

"В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул (это и официальная позиция российских властей - Ред.), говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию, - отметил глава СК. - Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии", - рассказал глава Следственного комитета.

Отметим, что если разнобой в показаниях и был, то он может вообще не иметь отношения к ситуации в Беларуси. Если задержанные - члены ЧВК, то специфические задания, выполняемые в дальнем зарубежье, они разглашать не станут.

Также рассогласование показаний играет скорее против следствия - группа не отрабатывала возможности захвата в Беларуси и не синхронизировала показания заранее. Что говорит в пользу версии о транзитном характере пребывания в Минске. Тем более, что сам глава СК признал факт наличия авиабилетов из Минска в Стамбул.

О чем говорят данные Минска?

Итак, пока убедительных доказательств некой особой миссии россиян в Беларуси предъявлено не было. Есть факт, что они действительно могли отложить вылет из страны по каким-то своим причинам. Что доказывается сначала поселением в отель, а потом переездом в санаторий.

На вопрос журналистов, было ли у задержанных оружие, глава СК ответил, что сейчас в этом разбираются. То есть ответ по сути "нет".

Одновременно нет ответов на поставленные ранее вопросы, которые появляются в прессе. Зачем было прибывать группой, которую легко засечь и проконтролировать? Очевидно, что ехать по отдельности и в разные дни куда эффективнее.

Зачем останавливаться в отеле, если все гостиницы, особенно в столице, под контролем спецслужб?

И уж тем более странно выглядит переселение в санаторий "Белорусочка".

Руководит этим санаторием, как сообщает телеграм-канал NEXTA, друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Святослав Савицкий. А сам санаторий подведомственный Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.

То есть худшего места для конспирации в РБ придумать сложно.

И, наконец, зачем прибывать в страну за две недели до предполагаемых массовых беспорядков? Выборы в Беларуси намечены на 9 августа.

Также непонятно, какой смысл задерживать подозрительных людей без улик, не отработав их связей по вероятному преступлению? Двумя днями ранее Следственный комитет Беларуси заявил, что россияне прилетели якобы в подмогу сидящему в тюрьме блогеру Тихановскому (его супруга Светлана баллотируется в президенты и является главным конкурентом Лукашенко).

Если так, то группа должна была так или иначе выйти на контакт с белорусской оппозицией. Что было бы уже веским доказательством в пользу версии следствия.

Но об этом вообще ничего не известно. Даже в переписках россиян, на которые ссылается СК.

То есть доказательной базы нет. Поэтому единственная надежда следователей - это показания самих арестованных. Для чего, видимо, белорусские власти изображают активное сотрудничество с Украиной, которая требует выдать россиян - под предлогом того, что большая половина из них воевала на Донбассе и вообще состоит в гражданстве Украины.

Угроза выдачи Киеву в теории может побудить задержанных дать следствию нужные показания (причем вне зависимости от того, соответствуют они правде или нет).

Но пока о желании задержанных пойти на сделку со следствием не слышно.

Одновременно Минск политически продолжает отыгрывать ситуацию в прежнем ключе. Президент Александр Лукашенко, 1 августа заслушав отчет силовиков, дал им добро на дальнейшее следствие.

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил президент Беларуси.

Он попросил с задержанными обращаться аккуратно. "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал".

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - сказал Лукашенко.

То есть президент держится прежней линии о том, что россияне готовили какой-то сценарий срыва выборов. Хотя и у Лукашенко дальше подозрений дело не идет.

Причем белорусы продолжают нагнетать ситуацию: усилили контроль на границе с Россией и организовали совместное патрулирование кордона с украинцами. Одновременно в Минске прошли переговоры по приезду в Беларусь Владимира Зеленского. То есть соседи отчетливо шлют сигналы поддержки Украине, что, видимо, должно сделать более сговорчивыми россиян - как тех, что арестованы, так и находящихся в Москве.

Воинственная риторика Беларуси резко контрастирует с тем, что говорят власти России.

Реакция Москвы

МИД России заявил, что граждане России направлялись из Минска в Стамбул.

"Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.

Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", - заявил МИД РФ.

Российский консул в Минске, который уже получил доступ к арестованным, тоже полемизирует с данными белорусского следствия.

"Проводили мероприятия по приготовлению к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти. Извините, но люди приехали пять дней назад. Первые публикации в СМИ были посвящены тому, что они в санатории занимались спортом и абсолютно культурно себя вели", - заявил Кирилл Плетнев.

Российский посол Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее предполагали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.

Также россияне отрицают, что задержанные в Беларуси граждане принадлежат к ЧВК (как говорилось выше, власти Беларуси говорят именно о частной военной компании "Вагнера").

Среди комментариев России постоянно идет рефрен, что этот инцидент будет исчерпан и ситуация разрешится. То есть тон более примирительный, чем у белорусов.

Что стало понятно через пять дней после захвата

Итак, выводов из ситуации может быть несколько:

1. Беларусь начала сугубо политическую акцию, призванную сделать Россию главным антагонистом Александра Лукашенко на выборах президента.

Других объяснений нет - поскольку доказательная база по задержанным россиянам пока отсутствует. При этом следствие и президент уже сделали все "нужные" выводы.

2. Зачем Лукашенко это делает - "Страна" уже предполагала. Тем самым он хочет выбить почву из-под намечающегося в стране прозападного майдана, который, не исключено, придется разгонять силовыми методами. В этом случае удобнее рассказывать на Западе, что идет борьба не с "демократией", а с "российской угрозой", чтоб предотвратить введение санкций.

И, кстати, в Москве это понимают: шеф СВР Сергей Нарышкин заявил, что "в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию".

Отметим, что и в самой белорусской прозападной оппозиции не верят в заявления властей о том, что россияне собирались свергать Лукашенко.

Одновременно белорусский президент повышает ставки в своем вялотекущем доселе противостоянии с Россией, которая пытается склонить Минск к более тесной интеграции в рамках Союзного государства. От чего Лукашенко отказывался без очень серьезных экономических преференций. Однако РФ считает, что Минск пользуется и так привилегированным положение на российском рынке. И говорить о новых послаблениях можно будет после более плотного слияния двух стран - с введением единой валюты и управляющих органов.

Но президент Беларуси этому сценарию яростно сопротивляется - и активно зачищает его сторонников в белорусской власти. В начале июля произошли кадровые перестановки в пограничной с РФ Витебской области, которая могла дать много голосов против Лукашенко. А потом противостояние вышло на новый уровень после захвата россиян под Минском.

3. Что же до частностей следствия - точно стало известно, что россияне действительно двигались через Беларусь транзитом. Наличие билетов подтвердили и сами белорусские власти - причем уже после того, как об этом заявили в РФ. Другой вопрос - почему они остались и не сели на рейс. Объяснения есть разные.

Вплоть до конспирологической версии, что это совместная акция спецслужб России и Беларуси, чтобы сделать Бацьке "алиби" перед Западом накануне трудных выборов и возможных акций протеста. То есть такая "самоподстава" со стороны РФ, чтоб помочь Лукашенко избежать санкций Запада. Впрочем, доказательств этому также никаких нет, кроме логических умозаключений.

А что в с выборами?

Кроме того, сама реакция Запада и оппозиции на этот скандал показывает, что там не верят в намерения России при помощи своих ЧВК устраивать массовые беспорядки. Тем более в интересах семьи Тихановских.

Светлана Тихановская - главный соперник Лукашенко на выборах. И человек, который открыто провозглашает прозападный курс. В частности, выход Беларуси из Союзного государства с Россией, минимизация экономической зависимости от Москвы.

Основа ее группы поддержки - также прозападные оппозиционные организации. На митингах в ее поддержку преобладают бело-красные флаги националистов.

Никаких связей с Москвой у нее не прослеживается.

Поэтому версия, что Россия якобы готовится свергнуть Лукашенко ради прихода к власти Тихановской, выглядит, мягко говоря, малоправдоподобной.

Другой вопрос, что действительно сейчас положение Бацьки не сильно прочное. Впервые значительная часть белорусов настроена на смену президента. Отчасти из-за социально-экономических проблем, отчасти из-за усталости от правления Бацьки, отчасти из-за желания перемен, которое особенно распространено среди людей, вынужденно вернувшихся в республику во время карантина из стран ЕС.

И впервые оппозиция собирает многотысячные акции. Очередные, к слову, намечены на этой неделе. Как раз накануне выборов. В обществе сильно ощущение, что как раз сейчас власть можно поменять.

А это создает предпосылки к тому, что в случае, если победителем объявят Лукашенко, то начнутся массовые акции протеста, которые придется жестко подавлять. А это - основание для введение санкций Запада и обнуление прозападного вектора, который пытался развивать Лукашенко в противовес России.

Именно поэтому, видимо, Бацька и педалирует тему "российской угрозы", чтоб предотвратить реакцию Запада на его действия после выборов.

Что, естественно, может и не сработать.

Впрочем, даже если после выборов Лукашенко сможет удержаться у власти и избежать больших потрясений, то это не означает, что он сумеет стабилизировать ситуацию стратегически.

Об этом пишет на своей странице в ФБ главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Лукашенко проводил в Белоруссии уникальный социальный эксперимент, сохранив госконтроль над экономикой и значительную часть соцобязательств государства.

Это было государство не богатое, но и не нищее. Промышленность была может быть и не сильно эффективной, но заводы не закрывались. Да и сельское хозяйство работало.

Параллельно развивалась и новая экономика – IT-сфера, сфера услуг. Может быть и не так бурно, как могла бы, но развивалась.

Но все это могло существовать только при двух условиях. Первое – массированная поддержка России. Второе – более-менее стабильная экономическая ситуация в мире.

Сейчас иссякает и первое, и второе. Россия не хочет более давать преференций без углубления интеграции в Союзном государстве. А в мире бушует невиданный экономический кризис.

Поэтому эксперимент Лукашенко заканчивается и Белоруссию ждет слом системы. И вопрос лишь в том, кто и как этот слом будет производить. Либо Запад по украинскому образцу. Либо Россия, интегрируя белорусскую экономику в свою.

При первом («западном») варианте Бацька не нужен вообще. В лучшем случае его ждет эмиграция (правда, теперь уже не совсем понятно куда).

При втором варианте у него есть некоторые возможности удержаться, договорившись с Россией о транзите власти.

Но Лукашенко не хочет выбирать между этими сценариями. Он пытается маневрировать, пытается показать себя союзником Запада, заявляя о происках России и ее ЧВК. Но стратегически это вряд ли ему поможет.

Если после выборов объявят победу Лукашенко и начнется Майдан, то тут уже особых вариантов у него не будет. Или подавить или уходить. Если подавит (а к этому пока все идет) то, скорее всего, отношения с Западом у него обнулятся. После чего, возможно, Бацька все-таки согласится принять предложение Москвы по интеграции, от которых он ранее отказывался.

Но есть и альтернативная версия, что Москва (особенно после истории с ЧВК) уже поставила крест на Лукашенко и будет работать на его уход, после которого состоятся новые выборы. На них Кремль выдвинет одного из бывших белорусских чиновников, постаравшись обеспечить ему победу над прозападным кандидатом.

Впрочем, игра эта рискованная. Потому что никто не может сказать, как будут развиваться события после ухода Лукашенко. Да и какое влияние окажет его свержение на ситуацию внутри России тоже непонятно.

Поэтому, очевидно, что для Кремля более приемлемый вариант это постепенный транзит власти от Лукашенко к другой фигуре.

Вот только Бацька на это не согласен и, похоже, намерен драться за власть на оба фронта. По крайней мере пока".