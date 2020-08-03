Эксперт из Белого дома в США заявляет, что страна вошла в новую фазу эпидемии коронавируса, которая характеризуется чрезвычайной распространенностью вируса в сельской местности и городах.

Об этом со ссылкой на координатора рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебору Биркс передает "Голос Америки".

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - сказала Биркс.

По ее данным, люди, живущие в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить членов семьи, которые входят в группу риска.

Она сообщила также, что федеральная власть готовит индивидуальные отчеты по каждому штату, где исследуются общественные тенденции и данные больниц. По словам эксперта, то, что она увидела во время ее посещений 14 штатов, вызвало у нее беспокойство.

"Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении. Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены", - сказала Биркс.

Напомним, в США жертвой Covid-19 стал Герман Кейн, видный республиканец и соратник Трампа.

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