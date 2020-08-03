Вчера, 2 августа, NASA успешно завершило орбитальную миссию Crew Dragon. Астронавты благополучно приводнились в Мексиканском заливе.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил ученых, инженеров и астронавтов NASA с успешным окончанием космической миссии. Об этом глава Белого дома написал в своем официальном Twitter.

"Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии продолжительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!", - написал Дональд Трамп.

Напомним, что после приводнения корабля в NASA заявили, что успешный полет корабля Crew Dragon на МКС это первый шаг для освоения Луны.

"Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени", - заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Ранее "Страна" сообщала, что Япония присоединилась к программе NASA по освоению Луны.