Распространение Сovid-19 не удается остановить, фото: pixabay.com

На планете продолжает распространяться пандемия коронавируса Covid-19. Общее число зараженных, по данным на утро 3 августа, уже составляет  18 017 556 человек. Жертвами болезни во всем мире стали 688 351 человек.

Такие данные приводит университет Хопкинса, отслеживающий реальную ситуацию с пандемией.

Вот лидирующая десятка стран

1. США 154 841 человек скончались / 4 666 027 зараженных

2. Бразилия 94 104 / 2 733 677

3. Мексика 47 746 / 439 046

4. Британия 46 286 / 306 319

5. Индия 37 364 / 1 750 723

6. Италия 35 154 / 248 070

7. Франция 30 268 / 225 198

8. Испания 28 445 / 288 522

9. Перу 19 408 / 422 183

10. Иран 17 190 / 309 437.

Ранее "Страна" сообщала, что известный доктор Леонид Рошаль назвал пандемию Covid-19 репетицией биологической войны.

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