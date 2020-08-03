Пандемия Covid-19. Число зараженных на планете перевалило за 18 миллионов
На планете продолжает распространяться пандемия коронавируса Covid-19. Общее число зараженных, по данным на утро 3 августа, уже составляет 18 017 556 человек. Жертвами болезни во всем мире стали 688 351 человек.
Такие данные приводит университет Хопкинса, отслеживающий реальную ситуацию с пандемией.
Вот лидирующая десятка стран
1. США 154 841 человек скончались / 4 666 027 зараженных
2. Бразилия 94 104 / 2 733 677
3. Мексика 47 746 / 439 046
4. Британия 46 286 / 306 319
5. Индия 37 364 / 1 750 723
6. Италия 35 154 / 248 070
7. Франция 30 268 / 225 198
8. Испания 28 445 / 288 522
9. Перу 19 408 / 422 183
10. Иран 17 190 / 309 437.
Ранее "Страна" сообщала, что известный доктор Леонид Рошаль назвал пандемию Covid-19 репетицией биологической войны.
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