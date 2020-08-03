Вчера, 2 августа, в Египте произошла очередная страшная трагедия. Здесь микроавтобус с людьми слетел с трассы в Мариотанский канал. Спасти удалось семь человек, остальные восемь пассажиров - погибли.

Трагедия разыгралась в районе Эль-Марьют неподалеку от плато Гизы, около 20.00 по местному времени.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина слетела с дороги в оросительный канал. Об этом передает египетский ресурс Al Youm As Sabi. Полиция начала расследование трагического инцидента.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Египте отменили визовый сбор и сняли карантинные ограничения перед стартом туристического сезона.

Так же мы рассказывали, что в Египте ослабили карантин, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.