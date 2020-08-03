Известный российский врач, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил с неоднозначным заявлением. Он уверен, что пандемия коронавируса Covid-19 представляет собой не что иное, как глобальную репетицию биологической войны.

Леонид Рошаль считает, что некоторые страны оказались неготовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в России с Covid-19 боролись все, включая президента.

Хирург выразил так же мнение, что эпидемиологические масштабы пандемии сейчас невозможно предугадать.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны", - отметил Рошаль, как передает российское издание Forbes.

Однако врач подтвердил, что доказательств того, что вирус был создан человеком, нет. Кроме того, хирург уточнил, что пандемия стала проверкой для системы здравоохранения, и указал на то, что в СССР она была на высшем уровне.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.