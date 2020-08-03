В России вот уже шестнадцатый день идут поиски исчезнувшего самолета Ан-2, который 19 июля вылетел из Бурятии в Иркутскую область и на борту которого было шесть человек. Однако спасательная операция пока не увенчалась успехом.

"Для поисков пропавшего Ан-2 привлечены беспилотные летательные аппараты Восточного военного округа (ВВО)", - заявили в пресс-службе округа, как передает Интерфакс.

Для более эффективного поиска будет организовано круглосуточное дежурство. Расчет будет постоянно вести корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА "Орлан-10" будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее десяти часов в день. Беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски и в ночное время.

Напомним, что 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из поселка Кырен в Тункинской долине Бурятии, а позже не вышел на связь. Воздушное судно совершало облет территории для определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.

По данным поисково-спасательного центра, на борту судна, помимо двух членов экипажа, находились командиры еще четырех экипажей - им показывали район для проведения сельхозработ. С 30 июля в Тункинском районе Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации.