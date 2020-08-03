Вчера, 2 августа, в Николаеве произошло очередное серьезное ДТП, в котором пострадали семь человек, среди которых трое детей.

Об этом передает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"2 августа около 10:00 у дома №31 по Одесскому шоссе произошло столкновение Daewоo Sens, под управлением 47-летнего мужчины, и Volkswagen Golf под управлением 27-летнего местного жителя. Телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens возрастом 40 и 60 лет и 9-летний мальчик. Пассажиры Volkswagen Golf - две женщины 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки - так же получили травмы", - уточнили в полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, а после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве сам собой поднялся мост. Движение через реку Ингул оказалось заблокировано.