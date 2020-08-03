Тюленьи вши, они же Lepidophthirus macrorhini, которые живут на морских слонах, могут выносить очень большое давление. Исследования показали, что вши способны выдерживать гидростатическое давление в 200 атмосфер.

Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Journal of Experimental Biology.

Насекомые практически отсутствуют в морях. Только одна группа насекомых - это вши из семейства Echinophthiriidae - могут выживать в экстремальных условиях мирового океана.



Особенно сложно приходится вшам, которые кормятся на настоящих тюленях. Эти млекопитающие порой по несколько месяцев не покидают воду и ныряют на глубину до двух километров.

Чтобы ответить на этот вопрос о том, насколько приспособлены вши к жизни под водой, команда специалистов главе с Клаудио Лаззари (Claudio R. Lazzari) из Турского университета решила выяснить, как хорошо тюленьи вши приспособлены к высокому гидростатическому давлению. Они выбрали насекомых, которые паразитируют на южных морских слонах.

Ученые собрали вшей (взрослых особей и личинок) с 15 детенышей морских слонов из колонии, расположенной на аргентинском полуострове Вальдес. Их содержали в аквариумах, наполненных морской водой с температурой 13 градусов по Цельсию, и извлекали оттуда для экспериментов. Толерантность насекомых к высокому давлению определяли с помощью установки из бронзовой барокамеры, баллона для акваланга и манометра.

Подопытных вшей подвергали воздействию давления в 30, 80, 150 и 200 килограммов на квадратный сантиметр. Эти показатели соответствуют 300, 800, 1500 и 2000 метрам ниже уровня моря соответственно.

69 из 75 подопытных вшей смогли пережить проверки, включая воздействие давления до 200 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно соответствует 200 атмосферам. Выживаемость взрослых особей и личинок не отличалась, однако молодым особям понадобилось больше времени на восстановление после воздействия максимального давления.

Одну из особей по ошибке подвергли давление в 450 килограммов на квадратный сантиметр, и она выжила. Это соответствует 4,5 тысячи метров ниже уровня моря, что на 1,5 тысячи больше, чем может погрузиться любое млекопитающее.

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