Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет добиваться смертной казни для террориста Джохара Царнаева, смертный приговор которому отменил суд несколько дней назад. Глава белого дома считает, что Царнаев заслуживает казни как никто другой.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", - написал Трамп.

Американский президент уверен, что Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса.

"Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", - добавил президент.

Джохар Царнаев - этнический чеченец, родившийся в Киргизии один из организаторов взрывов на Бостонском марафоне весной 2013 года. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок.

В результате взрыва погибли три человека и пострадали более 280 человек. Во время операции полиции и спецслужб в Бостоне старший брат Джохара - Тамерлан Царнаев - погиб, а Джохар был задержан.

В 2015 году его признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы. Защита Царнаева утверждает, что виноват в теракте был старший брат Царнаева, погибший при задержании.

Ранее "Страна" писала, что один из участников акта, задержанный в результате взрыва на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года Диас Кадырбаев вышел на свободу из американской тюрьмы.

Также мы рассказывали, что верховный суд США поддержал возобновление смертных казней в стране.