Полиция Киева выписала штраф ректору Киевского национального университета культуры и искусств Михаилу Поплавскому, который оставил свое авто в неположенном месте.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

"Господин Михаил Поплавский побежал "за крапивой" на Бессарабский рынок, а машину свою оставил просто в левой полосе для движения", - говорится в сообщении.

На место сразу прибыли правоохранители, который выписали Поплавскому выписали штраф за нарушение ПДД.

Напомним, в прошлом году НАБУ открыло дело против Поплавского за то, что он не указал в декларации дом, которым хвастался в соцсетях.

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