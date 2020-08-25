Ученым удалось проанализировать геномы десяти видов глубоководных удильщиков, в результате чего выяснилось, что некоторые из них утратили способность формировать приобретенный иммунитет.

Об этом сообщает "N+1".

У глубоководных удильщиков карликовые самцы срастаются с довольно крупными самками - и, чтобы избежать взаимного отторжения, представители обоих полов частично или полностью отказались от приобретенного иммунитета.

По мнению ученых, это единственный пример столь масштабного отказа от иммунных механизмов среди всех позвоночных. При этом как именно удильщикам удается защититься от бактерий и паразитов без системы приобретенного иммунитета, остается неизвестным.

Ответ на этот вопрос может подтолкнуть медицину в области трансплантации органов, а также оказать влияние на изучение инфекций и формирование иммунитета.

В марте 2018 года морские биологи сняли на видео процесс спаривания глубоководных удильщиков, рассказывается в Science. Самцы буквально прирастают к самке и в конечном итоге превращаются в источник спермы. Исследователям впервые удалось увидеть такую сросшуюся пару.

Глубоководными удильщиками или цератиевидными называют рыб из подотряда Ceratioidei. Эти хищные рыбы обитают на глубине до 4500 метров и питаются другими рыбами и ракообразными. Свое название они получили за необычный способ охоты: у многих удильщиков над головой есть "удочка", в которую превратился первый, второй или третий луч спинного плавника и которая может двигаться во все стороны. У нее на конце есть приманка, которая привлекает других хищных рыб. Когда жертва подплывает слишком близко к пасти удильщика, он ее заглатывает. У некоторых видов в приманке обитают биолюминесцентные бактерии, так что она испускает свет.

У вида Ceratias holboelli длина самок достигает 120, а самцов - только 16 сантиметров. Самцы таких видов рождаются с отлично развитым обонянием, а некоторые с большими глазами, которые помогают им искать самку.

Когда удильщики находят друг друга, самец вцепляется зубами в самку и сначала срастается с ней ртом, а потом постепенно превращается в придаток самки, который снабжает ее спермой, а взамен получает пищу и защиту.

Если самцы не находят самку, они вскоре погибают; у некоторых видов желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переработки пищи, а другие не могут хватать добычу. На одной самке может паразитировать несколько самцов, которые живут до тех пор, пока жива самка. По-видимому, удильщики выработали такой способ размножения, так как на глубине сложно искать и пищу, и партнеров.

Редкое видео сняли супруги Кристин и Иоахим Якобсен (Kirsten and Joachim Jakobsen) на глубине 800 метров. Они наблюдали за глубоководными животными вблизи Азорских островов с субмарины Lula1000, которая может погружаться на глубину до одного километра и используется для научных наблюдений с 2013 года.

Напомним, ранее ученые выяснили, что коровы впадают в депрессию, когда ничего не делают.

Также мы писали, что ученые нашли живые бактерии, которым больше 100 миллионов лет.