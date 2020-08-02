За 1 августа было обнаружено 25 зараженных коронавирусом военных за сутки. Всего в армии уже переболели 625 военнослужащих. От атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа Covid-19 умерли 5 человек.

Об этом сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек", - говорится в сообщении медсил ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, военнослужащие получают необходимое лечение. По состоянию на утро 2 августа в ВСУ коронавирусом болеет 219 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 625 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 560 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.

23 зараженных за сутки - большой показатель, так неделю назад за день болезнь нашли только у 10 военнослужащих. Месяц назад было примерно 10 больных в день.

Также мы рассказывали, что в МОЗ Украины сообщили, в каких областях Украины больше всего умирают от коронавируса.