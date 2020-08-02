На Владимирском спуске в Киеве произошло ДТП, в результате которого автомобиль "Skoda" опрокинулся на крышу. На месте работают врачи и правоохранители.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в воскресенье, 2 августа.

Как сообщается, информация о пострадавших и причинах аварии устанавливаются.

По данным "dtp.kiev.ua", автомобиль "Шкода Фабия" с 2 пассажирами опрокинулся на крышу во время попытки спуска с улицы Европейской на Почтовую.

В результате пострадал один водитель. Его госпитализировали с закрытой черепно мозговой травмой, двое пострадавших не пострадали и от помощи отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что в масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто.

Также мы писали, что в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.