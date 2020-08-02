Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл на территорию Крыма на отдых

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил пресс-секретарь политика Олег Бабанин, передает "РИА Новости".

Как сообщил Бабанин, депутат проведет там свой отпуска вместе с семьей. Кроме того, он заявил, что политик прибыл в регион 2 августа через пункт пропуска "Армянск".

Как известно Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года. Он объяснял, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главу политического совета "Оппозиционной партии - За жизнь" Виктора Медведчука финансирует Россия. В ответ политсила потребовала от президента прекратить травлю партии.

Тем временем, согласно одному из последних опросов, рейтинг президентской партии "Слуги народа" опустился ниже 30%, а у "Оппоплатформы" - больше 20%.