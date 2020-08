Корабль частной компании SpaceX миллиардера Илона Маска Crew Dragon вернулся на Землю. На борту пилотируемой ракеты были астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Он сел на воду 2 августа в 21:48 по киевскому времени в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида) в Атлантическом океане.

Это известно из трансляции NASA.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

Фото: Скриншот из видео

Для NASA это первое за последние 45 лет приводнения в океане с людьми на борту. В последний раз астронавты NASA Том Стаффорд, Вэнс Бранд и Дик Слейтон приводнился на корабле Apollo CSM-111 недалеко от Гавайских островов 24 июля 1975-го, после американо-советской миссии Экспериментальный полет Аполлон - Союз.

Скриншот из видео

Процесс расстыковки для возвращения на Землю состоялся 2 августа в 3:05 по киевскому времени. Путь Crew Dragon к Земле составил почти 19 часов.

Видео: YouTube/NASA

В NASA рассказали, что корабль SpaceX Сrew Dragon второй раз полетит к МКС.

"Dragon departing." The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU