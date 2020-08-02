Известный российский юморист Максим Галкин показал видео, на котором они вместе с их с Аллой Пугачевой шестилетним сыном Гарри смотрят мультфильм "Ну, погоди!". Во время просмотра ребенок задал отцу непростой вопрос.

Видео Галкин разместил на своей странице в Инстаграме.

На записи артист с сыном смотрят очередную серию культового советского мультсериала "Ну, погоди!", в котором Волк безуспешно пытается поймать Зайца. При этом любопытный мальчик задается философским вопросом, почему Волк все время винит Зайца, который ему ничего плохого не сделал.

"Папочка, а почему у Волка всегда Заяц виноват? Почему? Он же ничего не делает, а наоборот ему несет беды", - сказал Гарри.

Судя по всему телеведущий не нашел, что ответить сыну. "Жизненный вопрос. Действительно, почему?", - написал он под видео.

Подписчиков так же не оставила в стороне эта тема: "У сильного всегда, бессильный виноват", "Гарик мой хороший, столько всего ещё тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни умничка, ты не пропадёшь и не растеряешься", "Красавчик", "И тут папочка завис", "Потому что волк хочет зайца съесть. Вот и ищет причину, не отказаться от трапезы", "Всё моё детство меня мучил этот вопрос...", "Тоже с детства мучал этот вопрос".

Переглянути цей допис в Instagram Жизненный вопрос. Действительно, почему? Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 30 Лип 2020 р. о 3:43 PDT

Напомним, ранее Алла Пугачева показала босоножки, которые сделала ее 6-летняя дочь.

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