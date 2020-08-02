Киевская прокуратура направила в суд дело 35-летней жительницы Киева, которая издевалась над собственной пожилой матерью. У нее были проблемы с алкоголем и женщина постоянно запугивала пожилую мать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

"Подозреваемая умышленно и систематически оскорбляла нецензурными словами свою 68-летнюю мать, запугивала, унижала ее и угрожала физической расправой", - сообщает прокуратура.

Она издевалась над женщиной в течение последних 3 лет, за что обидчица 17 раз привлекалась к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП.

Однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемую и не изменили ее поведения. При этом женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и живет за счет пенсии своей матери.

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлено в Оболонский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до двух лет.

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