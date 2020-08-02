Власти Ирана выплатят компенсации семьям погибших во время крушения лайнера "МАУ" лишь после окончания расследования и привлечения виновных к ответственности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире канала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина".

"Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал Енин.

Он отметил, что Украина будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Напомним, в январе этого года около Тегерана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

30 июля, в Киеве начались переговоры между Украиной и Ираном о компенсации семьям погибших во время крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном.

Как ранее сообщил МИД, Иран готов взять на себя ответственность за сбитый украинский самолет.